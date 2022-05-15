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НАТО может обозначить россию как “прямую угрозу” в своей новой стратегии – Bloomberg

НАТО может обозначить россию как “прямую угрозу” в своей новой стратегии – Bloomberg

КИЕВ. 15 мая. УНН. Альянс в июне намерен признать поведение россии “прямой угрозой”. Так члены НАТО обозначат рф в новом стратегическом документе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как пишет издание, ожидается, что союзники обозначат поведение россии как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе. Его должны представить в июне.

Отмечается, что стратегические концепции дают НАТО возможности для противодействия вызовам безопасности. В документе излагается характер и основополагающие задачи НАТО.

В действующей стратегической концепции, основанной еще в 2010 году определены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

В июне 2021-го лидеры стран НАТО договорились разработать новую концепцию.

Добавим

7 мая Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет данных, которые указывали бы на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, угроза
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