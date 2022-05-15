Генсек НАТО: Украина сможет выиграть войну против россии

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина сможет одержать победу в борьбе против агрессии российской федерации. Как заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ни один из “грандиозных” планов страны-агрессора по захвату Киева, Харькова и штурма других городов не увенчался успехом, передает УНН.

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"Украина может выиграть эту войну. россии не удалось выполнить свои первоначальные планы", – заявил Столтенберг.

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Он отметил, что россия не смогла захватить Киев, Харьков, как планировала изначально, а их штурм на Донбассе не увенчался успехом.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ также убежден, что Украина может выиграть войну против россии благодаря силе украинского народа и армии, а также помощи Запада.

"Жестокое вторжение россии теряет темпы, и благодаря значительной поддержке союзников и партнеров в миллиардах долларов - военной, финансовой и гуманитарной поддержке, мы знаем, что благодаря мужеству украинского народа и армии и с нашей помощью (Украина - ред.) может выиграть эту войну", - заявил Джоанэ.

Добавим

По информации Bloomberg, Альянс в июне намерен признать поведение россии “прямой угрозой”. Так члены НАТО обозначат рф в новом стратегическом документе.