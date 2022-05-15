Официально: Швеция решила подать заявку на членство в НАТО

КИЕВ. 15 мая. УНН. Швеция приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении правящей социал-демократической партии, передает УНН.

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"На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать на то, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут работать над тем, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории Швеции", - говорится в сообщении.

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала решение правящей партии историческим, а также упомянула о нападении россии на Украину.

"Сегодня Шведская социал-демократическая партия приняла историческое решение сказать "да", чтобы подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО. Вторжение россии в Украину ухудшило ситуацию безопасности для Швеции и Европы в целом", - написала глава МИД.

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Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО.