Страны НАТО будут помогать Украине столько, сколько нужно – глава МИД Германии

КИЕВ. 15 мая. УНН. Отдельные страны Североатлантического Альянса будут помогать Украине достичь победы в борьбе с российской федерацией столько времени, сколько понадобится. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по результатам неформальной встречи глав МИД стран НАТО, передает УНН.

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“Нам понятно, что эта война так быстро не закнчится. Мы обсудили, как мы можем в дальнейшем поддержать Украину, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы. Мы согласны, что на национальном уровне, особенно в отношении военной поддержки, мы не можем и не будем прекращать поставлять ей помощь", – заявила Бербок.

Детали

Она отметила, что у стран-членов Альянса нет другого выхода, как четко дать понять, что Альянс полностью занимает сторону Украины.

Глава МИД добавила, что Германия и Запад были готовы к диалогу с москвой. Однако именно россия грубо разрушила все формы диалога, последним из которых был диалог в рамках ОБСЕ, пытавшейся в рамках Минского процесса не допустить нынешней войны.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса продолжать поставлять Украине военную помощь для борьбы с российской агрессией.



Альянс в июне намерен признать поведение россии “прямой угрозой”. Так члены НАТО обозначат рф в новом стратегическом документе.