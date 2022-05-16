Глава Пентагона рассказал Резникову подробности своего разговора с шойгу

КИЕВ. 16 мая. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Глава Пентагона проинформировал украинского коллегу, в частности, о подробностях своего недавнего разговора с министром обороны рф сергеем шойгу, состоявшейся 13 мая. Об этом говорится на официальном сайте американского оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Как отмечается, во время разговора Остин и Резников обсудили ситуацию в местах боевых действий и военные нужды Украины.

Остин предоставил информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны рф сергеем шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержки каналов связи.

“Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и безопасности Украины и усилий по предоставлению помощи для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии”, — говорится в сообщении.

Стороны договорились поддерживать тесные контакты.

Ранее

13 мая Остин впервые с 18 февраля поговорил с шойгу.