Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС ожидается 8 или 15 июня - журналист

КИЕВ. 16 мая. УНН. Заключение Еврокомиссии по заявке Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС ожидается 8 или 15 июня. Об этом заявил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, освещающий темы политики ЕС по восточным странам-соседям, в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Европейская комиссия представит свое заключение по заявке Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС или 8, или 15 июня. Статус "потенциального кандидата" для Украины является более вероятным и приемлемым для некоторых стран-членов ЕС, помещающих страну в ту же "корзину", что и Босния и Косово", - написал Йозвяк.

European Commission will present its opinion on the EU application of #Ukraine, #Moldova & #Georgia either on 8 or 15 June. A "potential candidate" status for is more likely & acceptable to some EU member states, putting the country in the same "basket" as Bosnia & Kosovo.