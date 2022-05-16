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Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС ожидается 8 или 15 июня - журналист

Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС ожидается 8 или 15 июня - журналист

КИЕВ. 16 мая. УНН. Заключение Еврокомиссии по заявке Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС ожидается 8 или 15 июня. Об этом заявил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, освещающий темы политики ЕС по восточным странам-соседям, в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Европейская комиссия представит свое заключение по заявке Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС или 8, или 15 июня. Статус "потенциального кандидата" для Украины является более вероятным и приемлемым для некоторых стран-членов ЕС, помещающих страну в ту же "корзину", что и Босния и Косово", - написал Йозвяк.

Дополнение

9 мая Украина заполнила и передала Еврокомиссии финальную часть опросника по членству в ЕС. Положительного решения ожидают в июне.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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