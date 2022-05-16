Япония выделила Украине кредит в 100 млн долларов на льготных условиях

КИЕВ. 16 мая. УНН. В понедельник, 16 мая, министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) Др. Танака подписали кредитное соглашение по предоставлению Украине кредита в размере 100 млн долларов США на льготных условиях. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Министерства финансов.

Цитата

"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", – отметил Сергей Марченко.

Детали

В подписанном Соглашении, прежде всего, речь идет о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине, в частности, обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержке внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе, льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых.

Напомним

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал увеличение военной помощи для Украины до 2 млрд евро.\