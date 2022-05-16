ЕС должен быть готов сохранять санкции против рф годами - глава МИД ФРГ

КИЕВ. 16 мая. УНН. Принимая санкции в отношении рф за ее войну против Украины, Европейский Союз должен быть готов поддерживать эти ограничения годами. Об этом заявила журналистам в понедельник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, цитируемая DW, пишет УНН.

По словам Бербок, полный отказ от российской нефти является непростым шагом для ЕС, ведь есть страны, сильно зависимые от энергоносителей из россии.

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"Когда мы делаем этот шаг, то он должен быть подготовлен наилучшим образом, ведь его нужно быть в состоянии выдерживать. Мы утверждаем санкционные пакеты, которые в зависимости от обстоятельств придется хранить годами", - отметила Бербок.

Детали

Глава МИД ФРГ добавила, что меры по отказу от российских энергоносителей должны быть так подготовлены, чтобы они не имели непреодолимых последствий.

Бербок при этом, как указано, не захотела подробно обсуждать блокировку Венгрией эмбарго на российскую нефть. По ее словам, "есть вопросы, которые еще предстоит окончательно решить". Она признала, что это не произойдет в тот же день, но добавила, что "в последующие дни мы достигнем общего результата, здесь я очень уверена".

Прочие вопросы

Бербок ожидает также, что на заседании 16 мая министры стран ЕС согласуют выделение дополнительных 500 миллионов евро на закупку оружия для ВСУ. "Украину следует и дальше поддерживать, прежде всего, военно", - подчеркнула она.

Таким образом, общая сумма выделенных Евросоюзом денег на оружие для Киева достигнет двух миллиардов евро. По словам министра, Германия пока не собирается просить возмещения поставок Украине оружия из этих средств, потому что есть страны, для которых это важнее. Как указано, окончательное утверждение дополнительных средств ожидается несколькими днями позже.

Когда же Бербок спросили, поддерживает ли она предоставление Украине, Грузии и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС, она ответила: "Вопрос европейской идентичности и европейского совместного существования критически важен. Мы видим это прямо сейчас, потому что Украина также защищает европейский мирный лад".