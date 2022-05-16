ЕС предложит Украине новые кредиты для покрытия насущных нужд - Reuters

КИЕВ. 16 мая. УНН. Европейская комиссия собирается в среду, 18 мая, предложить новый пакет финансовой помощи Украине, включая новые кредиты и обязательства по долгосрочному финансированию восстановления страны, со ссылкой на официальных лиц сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Размер краткосрочной финансовой поддержки все еще определяется, но два чиновника, знакомых с обсуждениями, сообщили, что они ожидают, что она "приблизительно покроет финансовые потребности Украины на два месяца, в основном за счет кредитов".

Третий чиновник сказал, что деньги поступят из бюджета ЕС и от правительств ЕС, отвергнув разговоры, что были ранее, о том, что средства могут быть привлечены на рынке путем выпуска общих облигаций, обеспеченных бюджетом ЕС.

Масштабы поддержки ЕС, как указано, будут зависеть также от того, сколько стран G7 готовы внести свой вклад. Встреча министров финансов стран "Группы семи" запланирована на вторую половину на этой неделе именно после того, как Еврокомиссия, как ожидается, обнародует свои предложения.

Государства-члены должны подписать план Еврокомиссии и могут попытаться его скорректировать.

Мнения правительств относительно того, как поддержать Украину, расходятся, причем многие отдают предпочтение кредитам, несмотря на точку зрения МВФ и вероятную неспособность Украины погасить их. По словам дипломатов ЕС, Германия входит в число стран ЕС, поддерживающих гранты.

По словам чиновников, пакет может оказаться смесью грантов и кредитов. Деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий и больничных расходов.

Еврокомиссия также, как указано, сообщит в среду о своей приверженности поддержанию долгосрочного восстановления Украины, заявили официальные лица, изложив принципы того, что, по оценкам, является колоссальным финансовым усилием на триллионы евро.

Дополнение

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что Украине необходимо около 5 миллиардов долларов в месяц в течение как минимум трех месяцев, чтобы покрыть дефицит, вызванный вторжением россии. Глава Фонда Кристалина Георгиева призвала к тому, чтобы эта поддержка предоставлялась в виде грантов, а не кредитов.

Новый пакет будет предоставлен в дополнение к экстренным кредитам ЕС для Киева на сумму 1,2 миллиарда евро, о которых ЕС договорился в январе, половина из которых уже выплачена, а ожидаемая часть будет выплачена в ближайшее время, сообщил представитель Еврокомиссии.