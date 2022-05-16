Спустя более шести лет: в Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия

КИЕВ. 16 мая. УНН. Спустя более шести лет после принятия т.н. "закона о декоммунизации" в Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия. Об этом сообщила постоянная представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, передает УНН.

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"Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", - сообщила Совгиря в Telegram.

Детали

"Закон о декоммунизации" (от 09.04.2015 № 317-VIII) был принят Верховной Радой еще в 2015 году, однако им предусматривалось осуждение коммунистического режима и запрет пропаганды его символики, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины должен был решить суд, отметила Совгиря.

Представительница ВР напомнила, что Окружной административный суд Киева постановлением от 16 декабря 2015 г. по делу №826/15408/15 прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу. Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса.