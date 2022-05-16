Новости: Политика
16 мая 2022, 18:22 • Саша Картер • 10755
Нестор Шуфрич покинул Украину – глава Черновицкой ОВА
КИЕВ. 16 мая. УНН. Начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук в понедельник на брифинге заявил, что народный депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич покинул Украину, передает корреспондент УНН.
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«Относительно Шуфрича – имею информацию о том, что он пересек государственную границу», - сообщил глава ОВА.
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14 апреля в Верховной Раде объявили о приостановлении деятельности ОПЗЖ.
Вскоре в ВР создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.
12 мая политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде.
Источник: УНН
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