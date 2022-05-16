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Нестор Шуфрич покинул Украину – глава Черновицкой ОВА

Нестор Шуфрич покинул Украину – глава Черновицкой ОВА

КИЕВ. 16 мая. УНН. Начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук в понедельник на брифинге заявил, что народный депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич покинул Украину, передает корреспондент УНН.

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«Относительно Шуфрича – имею информацию о том, что он пересек государственную границу», - сообщил глава ОВА.

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14 апреля в Верховной Раде объявили о приостановлении деятельности ОПЗЖ.

Вскоре в ВР создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

12 мая политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде.

Источник: УНН
Теги: Нестор Шуфрич
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