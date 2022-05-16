Новости: Политика
16 мая 2022, 19:11 • Тоня Туманова • 28245
Завтра в Киеве будут прощаться с Леонидом Кравчуком
Леонид Кравчук
КИЕВ. 16 мая. УНН. Завтра в Киеве состоится церемония прощания с Президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком, передает УНН со ссылкой на Офис президента.
Детали
По данным Офиса, во вторник, 17 мая, состоится церемония прощания с Президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком.
Начало в 11:00.
Место проведения: Украинский дом, ул. Крещатик, 2.
Напомним
Первый президент Украины, глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук ушел из жизни 10 мая. Ему было 88 лет.
Источник: УНН
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