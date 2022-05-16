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Завтра в Киеве будут прощаться с Леонидом Кравчуком

Завтра в Киеве будут прощаться с Леонидом Кравчуком

Леонид Кравчук

КИЕВ. 16 мая. УНН. Завтра в Киеве состоится церемония прощания с Президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

По данным Офиса, во вторник, 17 мая, состоится церемония прощания с Президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком.

Начало в 11:00.

Место проведения: Украинский дом, ул. Крещатик, 2.

Напомним

Первый президент Украины, глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук ушел из жизни 10 мая. Ему было 88 лет.

Источник: УНН
Теги: Украина, Леонид Кравчук
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