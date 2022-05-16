Убить российский экспорт: в ЕС заговорили о седьмом пакете санкций против рф

КИЕВ. 16 мая. УНН. Некоторые страны Европейского Союза уже задумываются над седьмым пакетом санкций против россии за ее вторжение в Украину. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает корреспондент УНН.

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"Я признателен всем государствам-членам, которые сегодня выразили готовность начать работу над 7-м пакетом санкций, как только будет принят 6-й пакет", - сообщил министр.

Детали

По его словам, это обнадеживает, и Украина воспринимает это как четкий сигнал о поддержке.

Кулеба сообщил, что озвучил ряд предложений министрам иностранных дел о том, какие санкции могут попасть в 7-й санкционный пакет.

"Один из этих вариантов можно сформулировать тремя словами: убить российский экспорт. Потому что мы проанализировали структуру российской экономики и видим, что пока россия будет экспортировать свою нефть, газ, а также некоторые другие товары, такие как железная руда или другие материалы, у нее будут деньги для продолжения войны", - рассказал дипломат.

Напомним

В ЕС до сих пор не могут утвердить шестой пакет санкций против россии. Причина – позиция Венгрии, которая блокирует решение из-за наличия в пакета эмбарго на российскую нефть.

Как писал УНН, Вена считает, что ЕС вскоре согласует шестой пакет санкций против рф из-за вторжения в Украину.