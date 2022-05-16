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Шуфрич подтвердил, что уехал из Украины. Обещает вернуться

Шуфрич подтвердил, что уехал из Украины. Обещает вернуться

КИЕВ. 16 мая. УНН. Народный депутат Украины, член депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Нестор Шуфрич подтвердил, что находится за пределами Украины, но уверяет, что до 23 мая включительно вернется. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода, пишет УНН.

Цитата

«13 мая (впервые за три месяца войны) я действительно пересек государственную границу, имея на то все законные основания. Во-первых, я – отец троих несовершеннолетних детей (3-х, 5-ти и 9-ти лет). Во-вторых, я оформил выезд в установленном для военного времени порядке. За то время, что нахожусь за границей, буду иметь консультацию врача для одного из своих детей, а также планирую посетить две страны ЕС. Вернусь к 23 мая включительно. Не для того я был в Украине три месяца войны, чтобы сейчас бежать», – сообщил он.

Детали

Шуфрич подчеркнул, что за все время полномасштабной войны в Украине посетил все пленарные заседания Верховной Рады, кроме одного, когда он взял официальный больничный из-за плохого самочувствия.

Контекст

Начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук в понедельник на брифинге заявил, что народный депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич покинул Украину.

Источник: УНН
Теги: Нестор Шуфрич
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