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Главы МИД ЕС сегодня не смогли согласовать шестой пакет санкций против россии

Главы МИД ЕС сегодня не смогли согласовать шестой пакет санкций против россии

КИЕВ. 16 мая. УНН. Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник не смог согласовать шестой пакет санкций против россии из-за трудностей с вопросом о нефтяном эмбарго. Об этом заявил журналистам в понедельник Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата

"Мы продолжим вводить санкции против россии, чтобы сделать цену вторжения невыносимой для кремля. Мы продолжаем обсуждение. К сожалению, сегодня не удалось договориться о доработке шестого пакета санкций. Вопрос вернется в корепер, и послы продолжат обсуждение", - заявил топ-дипломат.

"У нас те же трудности с единодушием по запрету нефти", - пояснил он.

Напомним

В ЕС до сих пор не могут утвердить шестой пакет санкций против россии. Причина – позиция Венгрии, которая блокирует решение из-за наличия в пакета эмбарго на российскую нефть.

Как писал УНН, Вена считает, что ЕС вскоре согласует шестой пакет санкций против рф из-за вторжения в Украину.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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