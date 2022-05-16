Главы МИД ЕС сегодня не смогли согласовать шестой пакет санкций против россии

КИЕВ. 16 мая. УНН. Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник не смог согласовать шестой пакет санкций против россии из-за трудностей с вопросом о нефтяном эмбарго. Об этом заявил журналистам в понедельник Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

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"Мы продолжим вводить санкции против россии, чтобы сделать цену вторжения невыносимой для кремля. Мы продолжаем обсуждение. К сожалению, сегодня не удалось договориться о доработке шестого пакета санкций. Вопрос вернется в корепер, и послы продолжат обсуждение", - заявил топ-дипломат.

"У нас те же трудности с единодушием по запрету нефти", - пояснил он.

Напомним

В ЕС до сих пор не могут утвердить шестой пакет санкций против россии. Причина – позиция Венгрии, которая блокирует решение из-за наличия в пакета эмбарго на российскую нефть.

Как писал УНН, Вена считает, что ЕС вскоре согласует шестой пакет санкций против рф из-за вторжения в Украину.