Если россии удастся сломать государственность соседнего народа, этим будут заниматься и другие государства – Зеленский

КИЕВ. 16 мая. УНН. россия пытается создать прецедент, если ей удастся сломать государственность соседнего народа, этим также будут заниматься и другие государства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к американским студентам во время онлайн-общения с университетским сообществом США, передает корреспондент УНН.

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«После полномасштабного вторжения россии я слышал очень много советов, все они сводились к тому, что нужно смириться с тем, что Украина стала жертвой. Жертвой оккупации россии, что шансов для сопротивления вроде бы почти нет, что российская армия якобы снесет все наше сопротивление очень быстро, 3-5 дней, и что мне вроде бы лучше просто уехать из Украины, потому что никто не сможет остановить россии, мне предлагали помощь транспортом, вместо помощи оружием, но это было просто не о нас. Это были ложные предложения, которые не учитывали то, кто мы, кто я», - рассказал Зеленский.

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Детали

Президент отметил, что Украина больше никогда не будет жертвой.

«Не будет просто наблюдателем за жизнью, в том числе своей жизнью. Мы можем, хотим и будем субъектами в жизни, такой выбор мы сделали, таков мой выбор и выбор абсолютного большинства граждан Украины. Вот откуда эта сила, наша сила – мощное стремление к свободе, за которую мы боремся для себя», - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность тем, кто сделал такой выбор вместе с Украиной, кто также решил быть субъектом, субъектом жизни и борьбы за принципы.

«Они у нас одинаковые, борьбы за свободу. В вашей стране действует прецедентное право, если когда-то, даже очень давно было вынесено решение на должном уровне, надлежащим судом, то аналогичные дела решаются согласно этому прецеденту, это всегда учитывается, так же на самом деле и в международной политике. Что сейчас делает россия? Пытается создать прецедент. Если ей удастся сломать государственность соседнего народа, этим будут заниматься и другие государства. Что сейчас делает Украина вместе с партнерами?», – отметил Зеленский.

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Президент сообщил, что Украина пытается создать другой прецедент.

«Чтобы все агрессоры в мире раз и навсегда увидели, что война создаст самые большие проблемы именно для них – для агрессоров. Чтобы они знали, что ненависть, которую они распространяют против обычных людей, как мы с вами, против других народов, ударит прежде всего по ним самим, когда свободный мир откажется иметь дело с теми, кто распространяет такую ​​ненависть. Это очень прозрачный процесс борьбы. И каждый выбирает себе в нем роль. Есть государства, которые пытаются остаться в стороне. Быть вроде бы нейтральными. Не помогать воевать за наши общие ценности. Это, как и в жизни, когда нужна помощь, а есть только толпа наблюдающих вместо того, чтобы помочь», - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что есть государства, которые вкладываются по максимуму, чтобы все же защитить свободу. Чтобы все же остановить агрессию. Чтобы все же гарантировать силу международного права.

«Именно эту роль избрали Соединенные Штаты Америки, и я очень благодарен вашему народу, вашим лидерам за этот выбор. В конце концов, это ответ на то, кем вы хотите быть в жизни. Теми, кто не хочет быть просто жертвой или безразличным наблюдателем. Но теми, кто может защитить и защищает демократию, потому что именно благодаря этому защищает и себя. Свою свободу, свой образ жизни, своих людей. Свой взгляд на мир, в котором не должно быть места ни индивидуальному насилию, ни жестоким войнам", - сказал Президент.

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Обращаясь к американским студентам, Зеленский призвал их, чтобы они избрали путь четкого знания, кто они есть.

«Каждый и каждая из вас как раз сейчас, именно в том возрасте и в том положении, в котором вы есть, выбирает для себя именно вот это – как вы реагируете на вызовы. Что вы делаете, когда видите несправедливость? И я очень хочу, чтобы вы выбирали для себя этот путь. Путь четкого знания, кто вы. Путь субъектности. Ибо если это будет ваш выбор, – это будет всегда выбор и вашей страны. Как это выбор и нашей страны», - отметил Зеленский.