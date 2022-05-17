Зеленский провел разговор с Шольцом: обсудили санкции для рф и членство Украины в ЕС

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на фронте, ужесточение санкций против рф и членство в ЕС. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter, информирует УНН.

Детали

"Провел продуктивные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на рф, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в частности оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие ФРГ на пути Украины к полноправному членству в ЕС ", – написал Зеленский.

Провел продуктивные переговоры по @Bundeskanzler. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие на пути к полноправному членству в #ЕС. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

Напомним

13 мая канцлер Германии Олаф Шольц провел длительный телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным, во время которого отверг обвинения россии в том, что “в Украине распространяется нацизм”.