Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,48 0,1024 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну
Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14190

Зеленский провел разговор с Шольцом: обсудили санкции для рф и членство Украины в ЕС

Зеленский провел разговор с Шольцом: обсудили санкции для рф и членство Украины в ЕС

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на фронте, ужесточение санкций против рф и членство в ЕС. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter, информирует УНН.

Детали

"Провел продуктивные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на рф, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в частности оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие ФРГ на пути Украины к полноправному членству в ЕС ", – написал Зеленский.

Напомним

13 мая канцлер Германии Олаф Шольц провел длительный телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным, во время которого отверг обвинения россии в том, что “в Украине распространяется нацизм”.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.