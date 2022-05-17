В ВР ожидают активности СНБО по вопросам отчуждения имущества одесского беглеца Тарпана и его российских партнеров

КИЕВ. 17 мая. УНН. Правоохранительные органы Украины должны обратить свое внимание на деятельность главного подозреваемого в хищении сотен миллионов гривен на проекте “Глубоководный выпуск” Руслана Тарпана, который сотрудничает с гражданами россии и уже пятый год скрывается за границей. Об этом журналистам УНН сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Он также рассказал о механизме отчуждения компаний Тарпана и его бизнес-партнера россиянина в пользу Украины.

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“Он (Тарпан – ред.) подпадает под закон (по конфискации российского имущества – ред.), когда он или его совладелец – россиянин попадет в соответствующий список СНБО. Этот список составляется по представлению КМУ. Минэкономики проводило анализ присутствия российского имущества в Украине.

И в данном случае – совладелец россиянин – этот вопрос фактически решен, все физические юридические лица рф, они привлекаются к ответственности по этому направлению, а в отношении Тарпана – здесь вопрос, на сколько будут доказаны его пророссийская позиция. В конце концов само сотрудничество с россиянами уже является основанием для того, чтобы правоохранители обратили внимание на это”, - пояснил Юрчишин.

Нардеп добавил - для взыскания имущества решения по делу, которое уже находится в суде (по “Глубоководному выпуску” - ред.), не необходимо. Главное, чтобы Тарпан попал в список СНБО.

“Конечно, если будет приговор суда – это значительно ускорит процесс, но в конце концов отвечать надо не только имуществом за свои пророссийские взгляды, но и другими взысканиями”, - резюмировал он.

Добавим

Недавно Верховная Рада приняла законопроект 7194 о порядке конфискации российских активов, который позволит правоохранительным органам быстро взимать имущество рашистов и коллаборантов, которое пойдет на пополнение госказны Украины. Процедура существенно адаптирована под военное время, речь идет о фигурантах в списке коллаборантов и представителей рф, подпадающих под санкции, составленные СНБО.

Как заявляют ряд нардепов и экспертов, одним из фигурантов этих списков должен стать Руслан Тарпан, потому что он “давно работает на российские интересы”.

Как оказалось, некоторые компании, прямо или косвенно связанные с Тарпаном (“Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова”), контролируются из россии. По крайней мере лицо, входящее в состав учредителей каждой из вышеперечисленных ООО, – Рамиль Шайдуллин, – является гражданином рф.

На связи Тарпана с рф ранее обратили внимание журналисты "СтопКора", выявив именную благодарность Тарпану от российского ФСО.

А по данным расследования украинского издания "Комментарии", присвоенные средства из “Глубоководного выпуска” могли выводиться Русланом Тарпаном в рф.

В Минэкономики тем временем заявили – изучают компании Тарпана в рамках подготовки списка активов, подлежащих отчуждению в пользу Украины.