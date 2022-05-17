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Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

КИЕВ. 17 марта. УНН. Подавляющее большинство депутатов парламента Финляндии проголосовало за то, чтобы страна подала заявку на вступление в НАТО, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Депутаты решительно поддержали отчет комитета по иностранным делам, согласно которому Финляндия должна вступить в НАТО для укрепления своей безопасности.

Так, заявку на вступление в НАТО поддержало 188 депутатов, против проголосовало всего восемь. Три депутата не участвовали в голосовании.

Далее решение по заявке будет рассмотрено на общем собрании правительства страны, которое состоится сегодня.

Добавим

На фоне войны россии против Украины президент Финляндии Саули Ниинисте в мае 2022 года объявил о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО.

В качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО 13 мая россия прекратила поставки газа в страну.

Источник: УНН
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