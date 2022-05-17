Страны G7 планируют выделить Украине 15 млрд евро помощи - Reuters

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министры финансов стран "Группы семи" (G7) хотят согласовать пакет помощи Украине в размере 15 млрд евро (15,80 млрд долларов) на встрече в Бонне на этой неделе, сообщает во вторник со ссылкой на чиновника правительства Германии Reuters, пишет УНН.

Детали

Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые в отличие от кредитов не нужно возвращать, сказал чиновник.

Он добавил, что помощь необходима, потому что доходы Украины упали.

Соединенные Штаты уже предложили внести половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 млрд долларов, добавил чиновник, отметив, что министры G7 хотят согласовать совместное коммюнике на своей встрече.

Ранее

Bloomberg сообщал, что ЕС планирует миллиардный фонд восстановления Украины.

Кроме того, сообщалось ранее, что ЕС готов выделить 9 миллиардов долларов на финансовые нужды Украины в течение следующих трех месяцев, тогда как США могут выделить до 5 миллиардов долларов.

Также отмечалось, что Европейская комиссия собирается в среду, 18 мая, предложить новый пакет финансовой помощи Украине, включая новые кредиты и обязательства по долгосрочному финансированию восстановления страны.