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Финляндия и Швеция завтра вместе подадут заявки в НАТО – шведский премьер

Финляндия и Швеция завтра вместе подадут заявки в НАТО – шведский премьер

КИЕВ. 17 мая. УНН. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Саули Ниинистё заявила, что заявки на вступление в Североатлантический альянс будут поданы уже завтра, 18 мая, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Цитата

"Завтра мы совместно подадим заявки НАТО", – заявила Андерссон.

Детали

По словам премьера, в процессе вступления в альянс страны движутся "рука об руку".

Шведский премьер уверена, что НАТО укрепит безопасность в Швеции и в регионе Балтийского моря.

Президент Саули Ниинистё, в свою очередь, заявил, что Северная Европа станет оплотом безопасности.

Добавим

На фоне войны россии против Украины президент Финляндии Саули Ниинисте в мае 2022 года объявил о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО.

В качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО 13 мая россия прекратила поставки газа в страну.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Швеция, Финляндия
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