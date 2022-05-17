Макрон подтвердил Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена в июне - Елисейский дворец

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре во вторник подтвердил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского Совета в июне. Об этом говорится в релизе, опубликованном Елисейским дворцом по итогам переговоров, пишет УНН.

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«Президент Республики также подтвердил Президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского Совета в июне на основании мнения, которое Комиссия предоставит Европейскому Союзу, и в духе, выраженном на Версальском саммите, на котором все страны-участницы заявили, что Украина является частью европейской семьи», - сказано в релизе.

Детали

Сообщается также, что Макрон обсудил с Зеленским ситуацию в Украине на местах, в частности в Мариуполе, где продолжается эвакуация с завода «Азовсталь», и потребности Украины.

Макрон, как сообщается, подтвердил свою полную решимость реагировать на все просьбы о поддержке, высказанные Украиной, в частности, в отношении оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки.

«Он подтвердил, что поставки оружия Францией будут продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, равно как и поставки гуманитарного оборудования. В минувшие выходные было доставлено 13 дополнительных автомобилей скорой помощи, что увеличило объем гуманитарной помощи, доставленной с 24 февраля, более чем на 800 тонн», - заявили в Елисейском дворце.

Кроме того, согласно релизу, президенты обсудили проблему продовольственной безопасности и возможные пути экспорта украинских зерновых.

Также, как сообщается, обсуждался вопрос предоставления Украине гарантий безопасности.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Зеленский сообщил о том, что имел "длительный и насыщенный" разговор с Макроном.