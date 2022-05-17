США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

КИЕВ. 17 мая. УНН. В США готовы полностью заблокировать возможность россии платить американским держателям облигаций после 25 мая, что может поставить москву на грань дефолта. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Так, по данным агентства, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США позволит прекратить действие генеральной лицензии, срок которой истекает 25 мая. Эта лицензия, выданная вскоре после того, как США ввели санкции против россии за ее вторжение в Украину, давало москве возможность продолжать платить инвесторам, что помогло ей избежать дефолта по государственному долгу.

Американская администрация, как сообщается, решила не продлевать лицензию в качестве способа поддержания финансового давления на москву, сказали источники.

Еще один источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Казначейство еще не приняло окончательного решения.

Напомним

В апреле Bloomberg сообщал, что россия приближается к дефолту по суверенным долгам после решения осуществлять платежи в рублях по долларовым облигациям, что отраслевой регулятор назвал нарушением договоренных обязательств.