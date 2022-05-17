Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,48 0,1024 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну
Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15150

США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

КИЕВ. 17 мая. УНН. В США готовы полностью заблокировать возможность россии платить американским держателям облигаций после 25 мая, что может поставить москву на грань дефолта. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Так, по данным агентства, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США позволит прекратить действие генеральной лицензии, срок которой истекает 25 мая. Эта лицензия, выданная вскоре после того, как США ввели санкции против россии за ее вторжение в Украину, давало москве возможность продолжать платить инвесторам, что помогло ей избежать дефолта по государственному долгу.

Американская администрация, как сообщается, решила не продлевать лицензию в качестве способа поддержания финансового давления на москву, сказали источники.

Еще один источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Казначейство еще не приняло окончательного решения.

Напомним

В апреле Bloomberg сообщал, что россия приближается к дефолту по суверенным долгам после решения осуществлять платежи в рублях по долларовым облигациям, что отраслевой регулятор назвал нарушением договоренных обязательств.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, выплаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.