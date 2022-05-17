МАГАТЭ отправит еще одну миссию на ЧАЭС, планирует посетить Энергодар

КИЕВ. 17 мая. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует в ближайшие недели направить очередную миссию на Чернобыльскую атомную электростанцию Украины. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, пишет УНН со ссылкой на релиз МАГАТЭ, опубликованный во вторник.

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"Наша помощь на месте будет сосредоточена на радиационной защите, безопасности обращения с отходами и ядерной безопасности", - сказал Гросси.

"Безопасность и сохранность ядерных объектов Украины остается моим главным приоритетом", - добавил он.

Детали

Как сообщается, новая миссия в Чернобыль будет состоять из экспертов МАГАТЭ по безопасности и охране, а также инспекторов по гарантиям. Они продолжат свою работу, начатую во время предыдущего визита, на месте аварии 1986 года, которое было оккупировано российскими войсками в течение пяти недель до 31 марта.

Гросси сейчас также сосредоточен на согласовании, организации и руководстве миссией МАГАТЭ на крупнейшую атомную электростанцию Украины, временно оккупированную россией Запорожскую АЭС, для проведения важных работ по ядерной безопасности, охране и гарантиям на этом объекте на юге страны, сообщает пресслужба.

Также отмечается, что сегодня Украина отдельно проинформировала МАГАТЭ о том, что за последние 24 часа в стране не произошло никаких значительных событий, связанных с ядерной безопасностью.

Что касается 15 действующих реакторов на четырех АЭС страны, Украина заявила, что восемь из них в настоящее время подключены к сети, включая два на Запорожской АЭС, три на Ровенской АЭС, два на Южно-Украинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС.

Семь других реакторов остановлены для регулярного технического обслуживания или находятся в резерве. Системы безопасности остаются работоспособными на четырех АЭС, они продолжают иметь доступ к электроэнергии за пределами площадки, сообщила Украина.

Что касается гарантий, то штаб-квартира МАГАТЭ получает данные дистанционных гарантий с Чернобыльской АЭС, а также с четырех действующих станций в Украине. Это произошло после того, как на прошлой неделе была полностью восстановлена передача данных с ЧАЭС.

Напомним

Как писал УНН, российские оккупанты замаскировали обстрелянные ими при захвате здания учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Вдоль периметра захватчики вырыли окопы.