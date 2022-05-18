Белый дом: НАТО достигнет компромисса по вступлению Финляндии и Швеции

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Белом доме считают, что, несмотря на заявления Турции о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, общий язык в этом вопросе будет найден. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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“Мы убеждены, что Альянс достигнет консенсуса по по поводу процесса присоединения Швеции и Финляндии”, — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что уже некоторое время продолжаются беседы между правительствами этих стран.

“Я не могу говорить за правительство Турции о том, что им нужно или чего они хотят достичь. Но мы чувствуем уверенность в достижении согласия”, — подчеркнула спикер Администрации США.

Напомним

Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но для этого Анкара ставит ряд условий. Как сообщают источники агентства Bloomberg, Турция требует за одобрение вступления в НАТО включения в программу истребителей F-35 и снятия санкций за закупку российских С-400.