Подоляк считает непризнанное Приднестровье дестабилизирующим фактором, прогнозирует возможность "каких-то" решений

КИЕВ. 18 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Приднестровский регион является дестабилизирующим фактором не только для Республики Молдова. Он отметил, что по мере эскалации конфликта будут приняты решения по этому региону. Об этом Подоляк сказал в эфире "Молдова 1" (TRM), пишет УНН.

Цитата

"Я считаю, что в санкционный список должно быть включено как можно больше субъектов, которые работают в Приднестровье. Вообще Приднестровье в его нынешнем виде действительно является дестабилизирующим фактором не только для Молдовы, в том плане, что оно не даёт стране эффективно развиваться, наличие всяких тёмных и криминальных офшоров сдерживает экономический рост. Это также ядро ​​дестабилизации и напряжённости в Украине. Несомненно, по мере эскалации конфликта будут какие-то решения по Приднестровью", - сказал он.

Детали

По словам Подоляка, сейчас диалог между Украиной и россией невозможен.

"Ментальный и эмоциональный климат сильно изменился после событий на Киевском регионе, когда мы увидели бойню в Буче, в Гостомеле, Ирпене и других городах, после Волновахи, Мариуполя, после всего, что происходит в Херсоне. Конечно, условия такой встречи меняются. Организовать, конечно, сложно, потому что, говоря деликатно, россия и её политическое руководство плохо понимают, что они делают в Украине. Я думаю, что если они начнут правильно воспринимать окружающий мир, то вероятность этой встречи увеличится", — добавил советник.

Также Подоляк подчеркнул, что украинское сопротивление на заводе "Азовсталь" - сильный символ, не устраивающий путина, есть вероятность того, что солдаты, эвакуированные на оккупированные территории, могут подвергнуться репрессиям.

Напомним

россия может устроить провокации на территории Приднестровского региона Молдовы.

В Одесской области в районах, прилегающих к государственной границе, в том числе с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима.