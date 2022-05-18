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Украина обсудила с Молдовой состояние и перспективы приднестровского урегулирования

Украина обсудила с Молдовой состояние и перспективы приднестровского урегулирования

КИЕВ. 18 мая. УНН. Состоялся диалог Украины и Молдовы о состоянии и перспективах приднестровского урегулирования, в частности в контексте полномасштабной войны россии против Украины. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

По данным МИД Украины, 18 мая в формате видеоконференции состоялась встреча специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Республики Молдова Олегом Серебряном.

Стороны обсудили состояние и перспективы приднестровского урегулирования, в частности в контексте полномасштабной войны рф против Украины и необходимости обеспечения стабильности в регионе.

О деталях разговора в ведомстве не сообщили.

Напомним

Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Молдовы, несмотря на то, что ожидалась лучшая реакция Кишенева на запросы Киева о поддержке в начале российского вторжения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова
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