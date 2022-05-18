Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофина Украины

КИЕВ. 18 мая. УНН. Еврокомиссия продолжит поддерживать Украину и предлагает новую макрофинансовую помощь Киеву в размпере до 9 миллиардов евро в 2022 году. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, пишет УНН.

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"Мы продолжим быть рядом с Украиной – на протяжении всей этой войны, и когда они начнут восстанавливаться. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году", - заявила фон дер Ляйен.

Детали

По ее словам, восстановление должно совмещать инвестиции с реформами – впоследствии это поможет Украине на пути в ЕС.

"Мы предлагаем платформу восстановления, возглавляемую Украиной и Еврокомиссией, которая объединяет государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров", - пояснила глава ЕК.

Дополнение

Украина столкнулась с дефицитом бюджета из-за вторжения рф. По оценкам, Украине нужно от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать этот дефицит.

Еврокомиссия, как ожидалось, 18 мая должна была предложить финансовый пакет в координации с союзниками и международными организациями, чтобы помочь покрыть финансовый дефицит Украины в размере 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. Сама Еврокомиссия, по сообщениям, должна была предложить Киеву кредиты на сумму от 7 до 9 миллиардов евро для финансирования неотложных нужд правительства. Деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий и больничных расходов.

Предыдущая оказанная экстренная макрофинансовая помощь ЕС Украине в этом году составила 1,2 млрд евро.

Кроме того, министры финансов стран G7 намерены на этой неделе согласовать пакет помощи Украине в размере 15 млрд евро (15,80 млрд долларов). По сообщениям, пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от кредитов, не нужно возвращать. Соединенные Штаты уже вроде бы предложили внести половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 млрд долларов.