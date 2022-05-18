Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - СМИ
КИЕВ. 18 мая. УНН. Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщило в среду немецкое агентство DPA, пишет УНН.
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"Турция заблокировала переговоры о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции", - сообщило агентство.
Детали
Ранее сегодня журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Финляндия и Швеция сегодня не получила зеленый свет для начала переговоров о вступлении в НАТО на утреннем заседании Североатлантического совета.
Он опубликовал распространенное заявление представителя НАТО, который сказал следующее:
"Как сказал генеральный секретарь, заявки, поданные Финляндией и Швецией, являются историческим шагом. Эти две страны являются нашими ближайшими партнерами, и их вступление в НАТО укрепит евроатлантическую безопасность. Теперь союзники рассмотрят следующие шаги на пути к НАТО. Необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников. Мы полны решимости проработать все вопросы и прийти к скорейшему результату".
Ранее
Как писал УНН, ранее сегодня Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.
Обе страны стремятся присоединиться к НАТО после того, как нападение россии на Украину вызвало новые опасения по безопасности в регионе. США и другие лидеры Североатлантического союза выразили поддержку вступлению Финляндии и Швеции в военный союз.
Добавим
Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но для этого Анкара ставит ряд условий. Как сообщают источники агентства Bloomberg, Турция требует за одобрение вступления в НАТО включения в программу истребителей F-35 и снятия санкций за закупку российских С-400.