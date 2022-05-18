россия грозит военным "сюрпризом" для Финляндии за решение вступить в НАТО

КИЕВ. 18 мая. УНН. В россии грозятся, что ее ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными. Об этом якобы заявила официальный представительница МИД рф мария захарова, слова которой цитируют росСМИ, передает УНН.

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"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", — цитируют СМИ ответ Захаровой на на вопрос, как Москва отреагирует на присоединение соседа к альянсу.

Напомним

Как писал УНН, ранее сегодня Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.

Обе страны стремятся присоединиться к НАТО после того, как нападение россии на Украину вызвало новые опасения по безопасности в регионе. США и другие лидеры Североатлантического союза выразили поддержку вступлению Финляндии и Швеции в военный союз.