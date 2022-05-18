Присутствие российских войск в Приднестровье нарушает нейтралитет и независимость Молдовы – Санду

КИЕВ. 18 мая. УНН. Присутствие российских войск на территории Приднестровского регион нарушает нейтралитет и независимость Молдовы. Об этом заявила президент республики Майя Санду в среду во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

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"Приднестровский конфликт - это еще одна проблема, с которой сталкивается страна, стремясь к мирному политическому урегулированию конфликта, полностью сохраняя суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах наших международно признанных границ”, - заявила молдавский президент.

Детали

Однако, по ее словам, недавняя напряженность внутри приднестровского региона усилила обеспокоенность по поводу потенциальной дестабилизации.

Правительство Молдовы прилагает все усилия для поддержания мирной и стабильной ситуации, следуя дипломатическим путям разрешения конфликта, и будет продолжать делать это «ради наших граждан на обоих берегах Днестра», заявила Санду.

По ее словам, у правительства есть видение мирной реинтеграции страны, которое будет направлять усилия республики по поддержанию стабильной ситуации.

Также по словам президента, на сегодня нет непосредственной угрозы втягивания Молдовы в войну.

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"Молдова является нейтральной страной по конституции, это положение до сих пор поддерживается большинством наших граждан, и мы его уважаем. Однако, чтобы быть действительно нейтральной страной, мы постоянно призываем к выводу российских войск с нашей территории, поскольку их присутствие в Приднестровском регионе в корне нарушает наш нейтралитет и нашу независимость", - подчеркнула она.

Напомним

Ранее сегодня состоялся диалог Украины и Молдовы о состоянии и перспективах приднестровского урегулирования, в частности в контексте полномасштабной войны россии против Украины.

Как заявлял раньше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Молдовы, несмотря на то, что ожидалась лучшая реакция Кишенева на запросы Киева о поддержке в начале российского вторжения.