Шмигаль призвал страны G7 начать подготовку законодательства по конфискации активов россии в пользу Украины

КИЕВ. 18 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал страны "Группы семи" (G7) начать подготовку национального, а также международного законодательства по конфискации замороженных активов россии и передаче их в пользу Украины. Об этом он сказал в своем выступлении перед Министрами развития стран Большой Семерки, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

Шмигаль отметил, что после окончания войны Украина будет восстанавливать инфраструктуру и строить качественно новую экономику на принципах устойчивого развития.

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"Ключевым источником финансирования этого плана станет Фонд восстановления Украины, который будет наполняться из пяти источников. Но основой восстановления должны стать средства оккупанта. Как и любой агрессор в будущем, россия должна понимать цену войны", — подчеркнул Шмигаль.

Премьер-министр призвал страны Большой Семерки начать подготовку национального, а также международного законодательства по конфискации замороженных активов россии и передаче их в пользу Украины.

"Такое законодательство уже разрабатывают Соединенные Штаты и Канада. Важно, чтобы все наши партнеры так же приобщились к этому процессу. Это вопрос справедливости, ведь нельзя допустить, чтобы агрессор разрушил половину экономики Украины и не заплатил за это", — подчеркнул Шмигаль.

Дополнение

Европейская комиссия представит юридическое предложение, чтобы помочь странам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против россии, со ссылкой на двух чиновников, знакомых с планом.

Добавим

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в среду официально объявила о плане восстановления Украины, очертив, что в нем должны совмещаться инвестиции с реформами - в таких отраслях, как борьба с коррупцией, административная состоятельность, верховенство закона и независимость судебной системы.