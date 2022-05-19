Президент подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации

КИЕВ. 19 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока всеобщей мобилизации. Об этом информирует УНН.

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"Подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", - говорится в обращении.

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Согласно законопроекту №7389 Президент Украины предложил 25 мая продлить срок действия военного положения сроком на 90 суток в связи с продолжающейся вооруженной агрессией российской федерации против Украины.