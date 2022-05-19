Глава МИД Германии: рф ведет войну не только танками и ракетами, еще одно ее оружие - голод

КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила россию, что она использует блокаду экспорта зерна из Украины как средство ведения войны, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"россия ведет свою жестокую войну не только танками, ракетами и бомбами. россия ведет эту войну еще одним ужасным и менее громким оружием: голод и лишение", - сказала Бербок во время министерской встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"россия начала зерновую войну, которая вызывает глобальный продовольственный кризис", - заявила Бербок.

Детали

По ее словам, это делается не только за счет блокирования украинских портов, но и из-за разрушения хранилищ, автомобильных и железных дорог, а также полей.

По данным правительства ФРГ, россия препятствует вывозу около 20 млн тонн зерна.

Дополнение

Представители ООН вновь заявили об угрозе нависшего над миром продовольственного кризиса из-за блокады экспорта украинского зерна.