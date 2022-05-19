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Вступление Украины в НАТО уменьшит угрозу ядерной войны – Мельник

Вступление Украины в НАТО уменьшит угрозу ядерной войны – Мельник

КИЕВ. 19 мая. УНН. Если Украина будет в составе НАТО, риск ядерной войны уменьшится. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Funke, передает УНН.

Детали

Мельник отметил, что цель вступить в НАТО останется. Большинство украинцев этого хотят.

"сно одно: мы хотим скорее вступить в НАТО. Это может произойти так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией. Потребовалось бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в Альянс. Я считаю, что у Украины сегодня гораздо больше шансов на членство в НАТО, чем до войны. Если бы Украина была в Альянсе, риск ядерной войны уменьшился бы. Тогда бы путин знал: если бы Украина подверглась нападению с применением ядерного оружия, ему пришлось бы считаться с ответным ядерным ударом. Это остановило бы его", – сказал Мельник.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что нет данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал  перевели на более высокий уровень готовности.

В марте спикер российского диктатора дмитрий песков заявил, что россия может использовать ядерное оружие, "только если для страны возникнет реальная угроза".

Источник: УНН
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