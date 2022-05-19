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Армия рф сосредоточила силы на удержании позиций на восточном направлении - Институт изучения войны

Армия рф сосредоточила силы на удержании позиций на восточном направлении - Институт изучения войны

КИЕВ. 19 мая. УНН. Главной целью российских оккупантов, по мнению аналитиков, остается восток Украины. Армия российской федерации уделяет внимание удержанию позиций вокруг российской границы, чтобы предотвратить продвижение ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Детали

Как указано, российские войска продолжали подготовку к штурму Северодонецка и активизировали действия в районе Лимана.

Сообщается также, что российские силы уделяют первоочередное внимание удержанию позиций вокруг российской границы, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины к северу от Харькова, и, вероятно, будут продолжать делать это за счет дополнительных подкреплений по другим направлениям наступления.

Также в ISW отмечают, что россия продолжает наносить удары по "Азовстали". Это значит, что там находятся остатки украинской обороны, считают аналитики.

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Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Украина, война с Россией, Харьков и Харьковская область
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