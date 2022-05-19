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Оккупанты разносят информацию о намерении рф заставить ЗАЭС "продавать" электроэнергию Украине - ОВА

Оккупанты разносят информацию о намерении рф заставить ЗАЭС "продавать" электроэнергию Украине - ОВА

КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские телеграмм-каналы разносят информацию, что вице-премьер рф во время своего приезда в Мелитополь Запорожской области озвучил планы заставить захваченную Запорожскую АЭС работать на россию и продавать электроэнергию Украине, говорится в сводке Запорожской ОВА за сутки, пишет УНН.

Цитата

"Российские захватчики и террористы в своих телеграмм-каналах сообщают, что вице-премьер рф во время своего приезда в Мелитополь озвучил планы заставить Запорожскую АЭС работать на россию и продавать электроэнергию Украине. Также он заявил, что на всех оккупированных территориях Украины планируется запустить максимальное обращение рубля, а жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях", - говорится в сообщении Запорожской ОВА в Telegram.

Детали

В сводке также указано, что "на Запорожском направлении боевые действия имеют очаговый характер когда воюют в основном за основные направления и вокруг них". "Имеют место взаимные вклинения и перемешивания сил. Большая опора на артиллерию и противовес маневру. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов враг поражал инфраструктуру и мирные помещения в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе".

Дополнение

Российские оккупанты замаскировали обстрелянные ими здания Запорожской АЭС.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Запорожье и Запорожская область, электроэнергия, Запорожская АЭС
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