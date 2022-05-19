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Прекращение огня невозможно без тотального вывода войск рф – Подоляк

Прекращение огня невозможно без тотального вывода войск рф – Подоляк

КИЕВ. 19 мая. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока российские войска не освободят украинские земли, переговорная платформа Украины – оружие, санкции и деньги. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение Подоляка в Telegram.

Цитата

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск россии. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", – написал он.

Напомним 

Переговорный процесс между Украиной и россией приостановлен. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что любая война будет все равно завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, по его мнению, будет президент Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Офис президента Украины
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