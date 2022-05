Украине не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС – Кулеба

КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нужно положить конец стратегической двусмысленности относительно европейской перспективы Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС на протяжении последних лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Стратегическая двусмысленность относительно европейской перспективе Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС на протяжении последних лет, потерпела неудачу, ей должны положить конец. Это лишь ободрило путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение к Украине и оскорбительные чувства украинцев", – написал Кулеба.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians.