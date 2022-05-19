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Украине не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС – Кулеба

Украине не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС – Кулеба

КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нужно положить конец стратегической двусмысленности относительно европейской перспективы Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС на протяжении последних лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Стратегическая двусмысленность относительно европейской перспективе Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС на протяжении последних лет, потерпела неудачу, ей должны положить конец. Это лишь ободрило путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение к Украине и оскорбительные чувства украинцев", – написал Кулеба.

Напомним

9 мая Украина официально передала Еврокомиссии финальную часть опросника. Это необходимо для того, чтобы оценить готовность страны получить статус кандидата на членство в ЕС.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

Источник: УНН
Теги: ЕС
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