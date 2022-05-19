Эрдоган не собирается разрывать отношения ни с путиным, ни с Зеленским

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен разрывать свои отношения ни с Президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с президентом рф владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

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"Мы проводим политику баланса в отношении как россии, так и Украины, и я не намерен разрывать связи ни с господином путиным, ни с Зеленским в этой политике", - сказал Эрдоган.

Ранее

17 мая сообщалось, что Эрдоган пригласил путина в Турцию, визит ожидают в ближайшие дни.

Эрдоган заявлял, что Анкара намерена согласовать дату скорой встречи президентов Украины и россии.

Расширение НАТО

Также президент Турции затронул тему возражений Анкары относительно вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

"Мы сказали нашим близким друзьям, что скажем "нет" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, и мы будем так продолжать", - отметил Эрдоган.