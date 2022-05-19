Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,75 -0,0966 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Суд над российским военным, обвиняемым в убийстве мирного жителя в Сумской области
Эксклюзивные новости УНН
Для решения проблем бомбоубежищ должна быть общенациональная программа по гражданской защите - эксперт
Для решения проблем бомбоубежищ должна быть общенациональная программа по гражданской защите - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11460

Эрдоган не собирается разрывать отношения ни с путиным, ни с Зеленским

Эрдоган не собирается разрывать отношения ни с путиным, ни с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен разрывать свои отношения ни с Президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с президентом рф владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Цитата

"Мы проводим политику баланса в отношении как россии, так и Украины, и я не намерен разрывать связи ни с господином путиным, ни с Зеленским в этой политике", - сказал Эрдоган.

Ранее

17 мая сообщалось, что Эрдоган пригласил путина в Турцию, визит ожидают в ближайшие дни.

Эрдоган заявлял, что Анкара намерена согласовать дату скорой встречи президентов Украины и россии.

Расширение НАТО

Также президент Турции затронул тему возражений Анкары относительно вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

"Мы сказали нашим близким друзьям, что скажем "нет" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, и мы будем так продолжать", - отметил Эрдоган.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.