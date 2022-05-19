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Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии: поговорили о совместном контроле на украинско-польской границе

Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии: поговорили о совместном контроле на украинско-польской границе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стороны обсудили последнюю инициативу ЕС по помощи и финансированию восстановления Украины, а также возможный общий контроль на украинско-польской границе, пишет УНН.

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"На постоянной связи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сегодня поблагодарил за 9 млрд и 0,6 млрд евро финпомощи. Обсудили предложенную Еврокомиссией Платформу восстановления Украины. Она должна стать общей историей успеха. Согласились с целесообразностью введения совместного контроля на украинско-польской границе", - отметил Зеленский в Twitter.

Дополнение

Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофина Украине.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Польша, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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