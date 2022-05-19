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Египет развернул российский корабль с ворованным украинским зерном

Египет развернул российский корабль с ворованным украинским зерном

КИЕВ. 19 мая. УНН. Египет отказался принимать российский корабль с ворованным украинским зерном. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

"Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского судна с украденным в Украине зерном", - написал министр.

Детали

Кулеба со своим египетским коллегой договорились координировать усилия, направленные на то, чтобы россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.

Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности, добавил он.

Ранее

23 апреля уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские войска вывозят в аннексированный Крым зерно из Херсонской области.

Позже у зернового терминала в бухте Авлита, которая является частью Севастопольской бухты, было замечено четыре судна-сухогруза.

10 мая украинская разведка сообщила, что россия продолжает вывоз похищенного в Украине зерна на свою территорию и в аннексированный Крым.

По сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии. На эту информацию отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дополнение

Как писал УНН, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о переговорах по разблокированию экспорта зерна из Украины и призвал россию разрешить вывезти зерно из украинских портов. Также он заявил, что нужно возобновить поставки продуктов питания и удобрений из россии и беларуси.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, зерно, Украина, Египет, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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