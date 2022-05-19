Зеленскому посвятили новый выпуск комикса-биографии TidalWave Comics

КИЕВ. 19 мая. УНН. От комика до лидера страны во время войны: историю жизни Президента Украины Владимира Зеленского описали в графическом романе от TidalWave Comics “Политическая власть: Владимир Зеленский”. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

22-страничный глянец, опубликованный в среду, рассказывает о том, как Зеленский, когда-то сыгравший вымышленного президента в телесериале, пришел к власти в 2019 году, не имея политического опыта.

“Кто он? Что его вынуждает? Почему он правильный лидер для Украины в этот момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование”, – сказал писатель Майкл Фризелл, работавший над романом.

Американский издатель Даррен Дэвис сказал, что новый выпуск многое для него значит из-за его собственного украинского наследия.

“Мои дедушки и бабушки с обеих сторон иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это средство, чтобы не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на это дело”, - заявил он.

Часть средств от продажи этого выпуска TidalWave Comics пожертвует Международному Красному Кресту.

Напомним

Зеленский получил награду “Герб Таллинна”, которую вручают в знак особого уважения.