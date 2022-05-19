Италия предложила 4-этапный план урегулирования ситуации в Украине

КИЕВ. 19 мая. УНН. Власти Италии разработали и предложили план поэтапного мирного урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщило издание La Repubblica, передает УНН.

Детали

Итальянские политики предложили завершить конфликт в Украине в 4 этапа при непосредственном участии ОБСЕ, ООН, а также ряда стран, среди которых государства G7. По плану предлагается прекратить боевые действия, заключить договор по "спорным территориям", а также подписать многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.

Цитата

"Данный план, подготовленный МИД Италии, передан 18 мая министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо Генсеку ООН Антониу Гутерришу. С документом также ознакомлены представители стран G7", – отметили в издании.

Напомним

Депутаты Европарламента одобрили отмену пошлин ЕС на весь украинский экспорт на год. Меры охватывают промышленные товары, фрукты и овощи, сталь, сообщили в евроинституции.