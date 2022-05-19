Признание путина военным преступником: в ВР зарегистрировали проект постановления

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании президента российской федерации Владимира Путина военным преступником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

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"Целью постановления является публичное утверждение преступлений президента российской федерации владимира путина против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и обращение в международные учреждения с целью расследования указанных противоправных деяний и привлечения в. путина к ответственности", - говорится в сообщении.

Детали

Проект постановления передан на рассмотрение руководства. Его инициировала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

Проект предусматривает:

1. Одобрить заявление Верховной Рады Украины "О признании президента российской федерации Владимира Путина военным преступником;

2. Поручить председателю Верховной Рады Украины обеспечить безотлагательное направление текста заявления в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств, Международный уголовный суд Организации Объединенных Наций.

3. Поручить председателю Верховной Рады Украины обратиться в Генеральную прокуратуру, Министерство иностранных дел Украины и Министерство юстиции Украины относительно безотлагательного принятия мер по надлежащему документированию фактов совершения преступлений против человечности, военных преступлений, других тяжких преступлений на территории Украины при содействии Владимира Путина, инициировать привлечение к ответственности.

Напомним

Верховная Рада запретила использование русской неонацистской символики “Z”, “V” и признала РФ государством-террористом.