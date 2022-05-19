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Признание путина военным преступником: в ВР зарегистрировали проект постановления

Признание путина военным преступником: в ВР зарегистрировали проект постановления

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании президента российской федерации Владимира Путина военным преступником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Цитата

"Целью постановления является публичное утверждение преступлений президента российской федерации владимира путина против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и обращение в международные учреждения с целью расследования указанных противоправных деяний и привлечения в. путина к ответственности", - говорится в сообщении.

Детали

Проект постановления передан на рассмотрение руководства. Его инициировала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

Проект предусматривает:

1. Одобрить заявление Верховной Рады Украины "О признании президента российской федерации Владимира Путина военным преступником;

2. Поручить председателю Верховной Рады Украины обеспечить безотлагательное направление текста заявления в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств, Международный уголовный суд Организации Объединенных Наций.

3. Поручить председателю Верховной Рады Украины обратиться в Генеральную прокуратуру, Министерство иностранных дел Украины и Министерство юстиции Украины относительно безотлагательного принятия мер по надлежащему документированию фактов совершения преступлений против человечности, военных преступлений, других тяжких преступлений на территории Украины при содействии Владимира Путина, инициировать привлечение к ответственности.

Напомним

Верховная Рада запретила использование русской неонацистской символики “Z”, “V” и признала РФ государством-террористом.

Источник: УНН
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