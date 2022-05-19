В Европарламенте проголосовали за создание международного трибунала по преступлениям рф в Украине

КИЕВ. 19 мая. УНН. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую создать специальный международный трибунал по преступлениям, которые совершила рф в Украине в результате вторжения, пишет УНН.

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"Специальный международный трибунал должен проводить расследование российских лидеров и военачальников и их союзников за преступление агрессии против Украины", - говорится в сообщении ЕН по итогам голосования.

Детали

Как отметили, в резолюции, принятой в четверг, парламентарии призывают ЕС принять все необходимые меры в рамках международных разбирательств и судов, чтобы поддержать судебное преследование российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию.

Эти расследования и последующие судебные преследования должны также распространяться на всех военнослужащих российских вооруженных сил и государственных чиновников, причастных к военным преступлениям, просят депутаты Европарламента.

"В принятом тексте содержится просьба к ЕС поддержать создание специального международного трибунала для наказания за преступление агрессии, совершенное против Украины, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) не обладает юрисдикцией, и привлечь к ответственности российских политических лидеров и военачальников, а также их союзников", - пояснили в ЕП.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ЕС как можно скорее предоставил все необходимые ресурсы, а также административную, следственную и материально-техническую поддержку, необходимую для создания такого трибунала.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС должен действовать быстро, поскольку существует серьезный риск того, что из-за продолжающихся боевых действий будут уничтожены доказательства, связанные с военными преступлениями.

Они выражают полную поддержку расследованию прокурора МУС и работе Следственной комиссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также независимых организаций гражданского общества и украинских властей, занимающихся сбором доказательств.

Депутаты Европарламента приветствуют совместную следственную группу, созданную Литвой, Польшей и Украиной, деятельность которой координирует агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия Евроюст. В ее работе примет участие прокуратура МКС, другие государства-члены призывают присоединиться к этой команде.

Напомним

Парламентский орган главной европейской правозащитной организации в апреле принял резолюцию, призывающую всех ее членов и государств-наблюдателей создать международный уголовный трибунал, наделенный полномочиями расследовать и преследовать российских политиков и солдат, совершивших военные преступления в Украине.