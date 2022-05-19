Польские медиа указывают на ключевую роль украинского беглеца в появлении памятника российской императрице в Украине

КИЕВ. 19 мая. УНН. Памятник русской императрицы Екатерине II в Одессе могут снести. Об этом сообщило польское издание Outriders на своей странице в Facebook, передает УНН.

В издании отмечают - с самого начала граждане и политики в Украине выступали против установления памятника Екатерине II, однако Руслан Тарпан - бывший одесский депутат, а сейчас уголовно преследуемый беглец, наоборот лоббировал и даже спонсировал установление ее постамента.

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“Памятник Екатерине II в Одессе находится под угрозой сноса с момента его установления в 2007 году. Екатерина уничтожила украинских казаков и вела активную военную политику вторжения Российской империи, включая раздел Польши. Ряд ГО и еще тогдашний президент Виктор Ющенко были против установки памятника. Однако их протест не остановил бизнесмена Руслана Тарпана, главного спонсора возведения этого памятника архитектуры”, - рассказали журналисты Outriders.

В издании отметили - несмотря на то, что ранее ряд одесситов был против сноса памятника, сейчас таких все меньше и меньше.

“Символ Екатерины II долгое время был популярен в Одессе. Ее изображение появилось на досках администрации города, уличных граффити и местных автомойках. Но когда началось полномасштабное вторжение России, многие выступавшие против сноса передумали. Некоторые могут сказать, что борьба с прошлым – дело неблагодарное. Но когда ракеты нацелены на твой город почти каждый день, не хочется иметь ничего общего с людьми, которые их запускают, - резюмировали в Outriders.

Добавим

Историк Андрей Здоров считает, что снос памятника российской императрице Екатерине II в Одессе может стать началом деколонизации в Украине.



Мол, именно она ликвидировала гетманщину и Запорожскую Сечь, и ввела крепостное право в Украине.

Спонсором памятника Екатерине II действительно был одесский беглец Руслан Тарпан. В то время он также был еще и депутатом городского совета от "Прогрессивной социалистической партии Украины" (той, которую недавно запретили - ПСПУ Наталии Витренко), пояснил Андрей Здоров.

Ранее

Нардеп Соломия Бобровская заявила, что Тарпан “уже давно работает на российские интересы”, а также является "коллаборантом, который прямо и косвенно помогал российским и пророссийским силам в Украине разрушать страну изнутри: информационно, экономично, политически".

Кроме Бобровской, еще ряд экспертов считает, что Тарпана нужно включить в список коллаборантов и отчуждать его бизнес в пользу Украины, который он ведет вместе с россиянином.

Тарпан с 2017 года скрывается от украинских правоохранителей за рубежом, объявленный в международный розыск, имеет статус подозреваемого и заочно арестован судом по делу о хищении средств на "Глубоководном выпуске".