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«Искандеров» нужное количество: лукашенко заявил, что беларусь вооружилась ракетными и зенитными комплексами

КИЕВ. 19 мая. УНН. Беларусь купила у россии нужное количество ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил самопровозглашённый президент александр лукашенко, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

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"Мы договорились с путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное", - заявил лукашенко.

Он добавил, что в беларуси сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.

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"С путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету. Компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим уже ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие", - сказал лукашенко.

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Источник: УНН
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