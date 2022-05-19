Зеленский заявил, что на восстановление Украины по новой программе понадобится сотни миллиардов долларов

КИЕВ. 19 мая. УНН. На восстановление Украины понадобится сотни миллиардов долларов, к которой будут привлечены многие государства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к студентам, передает УНН.

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“Это большая программа, когда каждая страна мира, наши партнеры и друзья будут иметь патронат над тем или иным регионом или над той или иной отраслью в нашем государстве. Мы будем восстанавливать нашу страну – новейшую, технологическую”, – заявил Зеленский.

Детали

По словам Президента, в программе также заложены направления образования. План восстановления страны будет предусматривать восстановление всей инфраструктуры, включая дороги, мосты, медицинские и образовательные объекты, строительство временного и постоянного жилья для людей, потерявших дома.

Он заверил, что после деоккупации украинских территорий студенты и преподаватели смогут вернуться в родные стены своих вузов.

В то же время Президент отметил, что до сих пор неизвестно состояние инфраструктуры на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и т.д.

«Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных рф. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь – современный, совершенно новый, технологичный. Все мы будем гордиться им и вспоминать произошедшую с людьми трагедию. Мы точно будем помнить, какой ценой отстроен и отвоеван город Мариуполь», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавим

Как писал УНН, для восстановления разрушенных в результате боевых действий украинских населенных пунктов понадобится около 10-20 лет, но с условием, что будет введен "План Маршалла".