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Зеленский заявил, что на восстановление Украины по новой программе понадобится сотни миллиардов долларов

Зеленский заявил, что на восстановление Украины по новой программе понадобится сотни миллиардов долларов

КИЕВ. 19 мая. УНН. На восстановление Украины понадобится сотни миллиардов долларов, к которой будут привлечены многие государства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к студентам, передает УНН.

Цитата

“Это большая программа, когда каждая страна мира, наши партнеры и друзья будут иметь патронат над тем или иным регионом или над той или иной отраслью в нашем государстве. Мы будем восстанавливать нашу страну – новейшую, технологическую”, – заявил Зеленский.

Детали

По словам Президента, в программе также заложены направления образования. План восстановления страны будет предусматривать восстановление всей инфраструктуры, включая дороги, мосты, медицинские и образовательные объекты, строительство временного и постоянного жилья для людей, потерявших дома.

Он заверил, что после деоккупации украинских территорий студенты и преподаватели смогут вернуться в родные стены своих вузов.
В то же время Президент отметил, что до сих пор неизвестно состояние инфраструктуры на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и т.д.

«Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных рф. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь – современный, совершенно новый, технологичный. Все мы будем гордиться им и вспоминать произошедшую с людьми трагедию. Мы точно будем помнить, какой ценой отстроен и отвоеван город Мариуполь», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавим

Как писал УНН, для восстановления разрушенных в результате боевых действий украинских населенных пунктов понадобится около 10-20 лет, но с условием, что будет введен "План Маршалла".

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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