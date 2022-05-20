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Президент Украины стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Президент Украины стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итоги голосования.

Детали

За Зеленского отдали больше голосов читатели американского издания Time. Он набрал более 3,3 миллионов голосов и занял первое место с 5% голосов.

На втором же месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

Цитата

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", - пишет издание.

Ранее 

Как писал УНН, Зеленскому доверяет 72% опрошенных Pew Research Center американцев. Это самый большой показатель среди всех международных лидеров.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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